中職／彭政閔成漫畫主角笑稱帥 看喝中藥片段回憶湧現

改編彭政閔自傳的漫畫「一百萬次的揮棒」今天舉行對談會，彭政閔稱讚漫畫主角「碰碰」形象100分、「比我帥」，看到漫畫還原喝媽媽煮中藥回憶湧現，把苦味比喻成咖啡很巧妙。

漫畫「一百萬次的揮棒」改編自彭政閔個人傳記「證明自己：彭政閔」，還原彭政閔少年時期逐夢歷程，漫畫主角名為「碰碰」，預計推出6集。

彭政閔今天與漫畫家楊白對談會，也是首次拿到實體書，他笑說拿到書的當下很像回到小時候看漫畫的感覺，記得小時候會看「七龍珠」，從沒想過可以成為漫畫的主角。

被問起看到漫畫主角形象，覺得是否跟本人像，彭政閔笑說，主角頭髮比較長，小時候打球都要理平頭，「而且長得比我帥」。主持人接著說提到，漫畫主角的眼睛好像比較大，彭政閔也笑回：「這是事實，很難畫得小。」稱讚漫畫主角形象100分，主要就是希望可以畫出讓大家接受、討喜的角色。

彭政閔表示，漫畫第一幕看到畫面覺得跟學校很像，看到學長操體能的片段、喝媽媽煮的中藥，讓回憶湧現。

漫畫中主角「碰碰」為了想長高，媽媽煮的中藥，喝了一口臉色大變，形容「這個好像某種從地底挖出來的泥漿⋯⋯」、「還混雜了貓的排泄物味道」；彭政閔笑說，看到這段感覺還可以想到當時中藥的味道，只是媽媽可能會生氣，謝謝楊白把中藥的苦巧妙比喻成像咖啡的苦。

楊白表示，因為小時候有過類似的經歷，也喝過中藥、知道中藥很苦，才會想要用這個方式呈現；大學時期因為朋友是兄弟球迷，所以有跟著一起進場看球，也看過彭政閔球員時期出賽，知道彭政閔是台灣高人氣棒球選手。

被問起過程中是否覺得特別難還原的地方，楊白指出是球員打擊動作，有跟分鏡老師不斷溝通調整，就是希望可以呈現的更好。

彭政閔自傳改編漫畫完成人生清單 讓更多人愛棒球

「『一百萬次的揮棒』從傳記到漫畫」對談會28日下午在台北世貿一館舉行，國民球星、現擔任中職中信兄弟二軍總教練彭政閔（中）出席，為粉絲簽名。中央社

漫畫「一百萬次的揮棒」改編自彭政閔自傳，彭政閔表示，人生歷程可被記錄下來，算是完成人生清單，也希望讓喜歡棒球的家長，能透過漫畫讓自己的小孩了解棒球。

漫畫「一百萬次的揮棒」改編自彭政閔個人傳記「證明自己：彭政閔」，透過漫畫家楊白的筆，還原彭政閔少年時期逐夢歷程，漫畫主角名為「碰碰」，預計推出6集。

彭政閔表示，從來沒有想過可以變成漫畫主角，用漫畫呈現也有不同感覺，有動作呈現，畫面可以浮現腦海中，也可以推廣到更多年齡層。

今天座談會上，彭政閔表示，看著漫畫也回想到將近40年前剛開始加入球隊的心情，印象最深刻的是有開家庭會議，也是因為家庭會議才知道家人對棒球的熱情。

彭政閔表示，出版自傳時，記錄了記憶中最深刻的過程，很多他的球迷現在也已都成為爸爸媽媽；希望透過漫畫可以讓他們的小孩也知道，爸媽喜歡的棒球是什麼樣子。

被問起有沒有把漫畫帶給現在執教的中信兄弟二軍球員看，彭政閔笑說，現在的球員應該都不想拿著書看，但也提到可以給小朋友看，應該蠻不錯的，想要把書帶給社區球隊的球員看，抱持著推廣棒球的想法去做，雖然不知道有沒有幫助，但都希望可以盡一份力量。

接下來的漫畫集數，彭政閔提到，有一些國際賽經歷、過程及趣味，如果可以呈現出來，應該也會不錯，希望大家繼續支持；至於是否有機會再改編成動畫，彭政閔笑說：「一步一步來」。

「『一百萬次的揮棒』從傳記到漫畫」對談會28日下午在台北世貿一館舉行，中職中信兄弟二軍總教練彭政閔（前中右，白外套）、漫畫家楊白（前中左，白上衣）等出席，與粉絲合影留念。中央社 漫畫「一百萬次的揮棒」從傳記到漫畫對談會28日下午在台北世貿一館舉行，現場亦擺放中信兄弟二軍總教練彭政閔的傳記「證明自己」及漫畫「一百萬次的揮棒」。中央社

漫畫「一百萬次的揮棒」從傳記到漫畫對談會28日下午在台北世貿一館舉行，中信兄弟二軍總教練彭政閔（圖）出席分享與作家製作漫畫的過程。中央社

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