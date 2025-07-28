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中職／兄弟K歌主題日兩場已售6.5萬張 大巨蛋外野音響也全面升級
中信兄弟隊龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題周活動，預計再次在台北大巨蛋湧入驚人人潮，兄弟球團今天公布周六、周日已合計售出超過6.5萬張票，周六場次更是內野宣告完售。
兄弟8月將在大巨蛋進行16場賽事，其中8場主場、8場客場，首先登場為8月1日到3日面對樂天桃猿隊的系列賽。
搭配K歌主題周活動，2日邀請戴佩妮、張棟樑、ITZY，3日邀請SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治，門票銷售熱絡，2日已售出超過3.5萬張，3日則是賣出超過3萬張。
球團表示，8月2日場次內野可售票之座位皆全數完售，外野仍有部分座位區熱賣中，歡迎球迷朋友踴躍進場，一起享受聽覺與視覺的音樂饗宴。此外，兄弟球團此次也將外野座位區音響全面升級，讓球迷朋友在外野座位區也能享受到與內野熱區同等級的聽覺感受。
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