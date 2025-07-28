中職／味全龍8月初「攻蛋」攜手SUBWAY 兩天都有賽後演唱

味全龍隊8月5、6日平日賽事出戰中信兄弟隊，將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWAY全壘堡」主題日，集結熱血棒球、美味潛艇堡與賽後歌手演唱，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。

8月5日賽後邀請華語樂壇實力派女歌手林芯儀，林芯儀以細膩情感與高亢唱腔著稱，因《超級星光大道》走紅，代表作包括《等一個人》、《放開手》，擅長抒情與電影主題曲演唱，聲線富張力與感染力。

8月6日賽後則由小樂「吳思賢」接力開唱，小樂被譽為華語樂壇暖男全能歌手，聲線細膩富層次，擅長詮釋情感系及舞曲作品。代表作有《陪你飛》、《最好的…？》、《放手去愛》、《THAT’S YA》，展現多元曲風與穩定唱功，深受年輕族群喜愛。

兩日主題活動期間，球迷進場還可品嚐由Subway用心準備的期間限定「泰式檸檬雞潛艇堡」，以厚切雞腿排結合酸辣檸檬草風味，帶來夏日專屬的開胃享受。Subway並將於現場發送限量品牌加油棒與Uber Eats 5折優惠券，邀請粉絲一起場內場外熱血開吃。 味全龍隊8月5、6日將在台北大巨蛋擔任主場球隊，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。圖／味全龍隊提供

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