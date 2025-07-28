快訊

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

中職／味全龍8月初「攻蛋」攜手SUBWAY 兩天都有賽後演唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊8月5、6日將在台北大巨蛋擔任主場球隊，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。圖／味全龍隊提供
味全龍隊8月5、6日將在台北大巨蛋擔任主場球隊，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。圖／味全龍隊提供

味全龍隊8月5、6日平日賽事出戰中信兄弟隊，將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWAY全壘堡」主題日，集結熱血棒球、美味潛艇堡與賽後歌手演唱，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。

8月5日賽後邀請華語樂壇實力派女歌手林芯儀，林芯儀以細膩情感與高亢唱腔著稱，因《超級星光大道》走紅，代表作包括《等一個人》、《放開手》，擅長抒情與電影主題曲演唱，聲線富張力與感染力。

8月6日賽後則由小樂「吳思賢」接力開唱，小樂被譽為華語樂壇暖男全能歌手，聲線細膩富層次，擅長詮釋情感系及舞曲作品。代表作有《陪你飛》、《最好的…？》、《放手去愛》、《THAT’S YA》，展現多元曲風與穩定唱功，深受年輕族群喜愛。

兩日主題活動期間，球迷進場還可品嚐由Subway用心準備的期間限定「泰式檸檬雞潛艇堡」，以厚切雞腿排結合酸辣檸檬草風味，帶來夏日專屬的開胃享受。Subway並將於現場發送限量品牌加油棒與Uber Eats 5折優惠券，邀請粉絲一起場內場外熱血開吃。

味全龍隊8月5、6日將在台北大巨蛋擔任主場球隊，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。圖／味全龍隊提供
味全龍隊8月5、6日將在台北大巨蛋擔任主場球隊，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱。圖／味全龍隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 味全龍 中信兄弟

延伸閱讀

中職／味全龍hololive night主題日攻蛋 4成員與啦啦隊虛實聯手應援

中職／古久保健二：二軍例行賽每隊打百場較好

台灣健美總冠軍！林芯儀神猛 演藝圈第一人獲IFBB職業卡

吳思賢脫衣當老師 寵粉行徑直衝天花板

相關新聞

中職／味全龍8月初「攻蛋」攜手SUBWAY 兩天都有賽後演唱

味全龍隊8月5、6日平日賽事出戰中信兄弟隊，將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWA...

中職／味全龍hololive night主題日攻蛋 4成員與啦啦隊虛實聯手應援

日本超人氣VTuber事務所hololive production，首次與職棒球隊味全龍隊跨界合作，8月29至31日在台...

中職／「野球搜查線」主題日來新莊解謎 高捷為悍將開球

富邦悍將隊將於8月2、3日在新莊棒球場舉辦「野球搜查線」主題日活動，邀請悍將球迷化身搜查線特派探員，新莊棒球場的寶藏等你...

中職／風雨生本季首場和局 雄鷹、桃猿32安激鬥誰都沒贏

中華職棒本季首場和局，就在今天桃園棒球場看不見終點的風雨中誕生，樂天桃猿、台鋼雄鷹隊打到9局下、7：7平手之際因雨暫停，...

U12世界盃／中華隊不敵日本吞首敗 教頭給信心：他們會越打越好

U12世界盃少棒賽中華隊今天面對強敵日本隊，被掃出10支安打，包含被外山泰基轟出的2分砲，最終以2：7輸球，吞下本季賽事...

中職／伍鐸74球未續投第7局 葉總：他自己不要的

味全龍隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，洋投伍鐸先發6局失1分拿下生涯第76勝，並列聯盟史上第9、洋投第3。此役僅用74球未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。