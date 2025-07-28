中職／味全龍hololive night主題日攻蛋 4成員與啦啦隊虛實聯手應援

日本超人氣VTuber事務所hololive production，首次與職棒球隊味全龍隊跨界合作，8月29至31日在台北大巨蛋盛大舉辦三天主題賽事《hololive night》，這場融合運動與VTuber的活動，結合限定聯名商品、應援內容與多項專屬好康。

活動期間將有來自hololive English的四位超人氣成員：「Fuwawa Abyssgard」、「Mococo Abyssgard」、「Gigi Murin」與「Raora Panthera」，透過專屬影片為球迷加油打氣！觀眾可於比賽期間聽見她們錄製的應援廣播，讓應援氛圍升溫至最高點。此外，現場也將播放四位成員合唱的味全龍主題曲〈Goal For One〉及〈沒有Dragons就不能活〉等曲目，並搭配啦啦隊現場舞蹈演出，打造前所未有的視聽體驗，結合虛擬與實體的力量，掀起跨次元的應援風潮。

日本超人氣VTuber事務所hololive production，首次與職棒球隊味全龍隊跨界合作，8月29至31日在台北大巨蛋盛大舉辦三天主題賽事《hololive night》。圖／味全龍隊提供

此次特邀友善文創旗下繪師漫畫家盧恩老師合作，繪製專屬立繪及Q版圖素。本次聯名更將推出多款活動限定的周邊商品，包括聯名球衣、壓克力立牌、T-shirt、應援毛巾、抱枕、與限量一卡通等。所有設計皆融合了味全龍球隊元素與hololive成員特色，既吸睛又實用，為粉絲量身打造。其中更有僅限活動現場販售的專屬商品，活動期間場內販售的指定餐點也將推出限定包裝。

為了回饋粉絲的熱情支持，本次跨界合作特別推出「鐵粉限定套組」，一次收藏hololive production應援好物，套組內含四款獨家聯名商品：「應援法被」、「專屬證件套」、「應援貼紙加油棒組」與「應援毛巾」，全數採限量預購方式販售。預購詳情將於味全龍官方粉絲專頁公布，數量有限，售完為止。

日本超人氣VTuber事務所hololive production，首次與職棒球隊味全龍隊跨界合作，8月29至31日在台北大巨蛋盛大舉辦三天主題賽事《hololive night》。圖／味全龍隊提供

為了感謝粉絲們的熱情參與，活動三日皆有入場限定贈品，每日來場都能收穫不同驚喜，29日將贈送聯名明信片，以精美插畫紀念這場夢幻合作，30日為來場觀眾準備了透明書籤，實用又收藏價值十足，31日則可獲得雷射紀念票卡，設計精緻閃耀，為活動畫下最華麗的句點。

商品推薦