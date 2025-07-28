中職／「野球搜查線」主題日來新莊解謎 高捷為悍將開球

富邦悍將隊將於8月2、3日在新莊棒球場舉辦「野球搜查線」主題日活動，邀請悍將球迷化身搜查線特派探員，新莊棒球場的寶藏等你來尋寶。主題日賽前也邀請到嘉賓來為悍將開球，2日由「影視男神」曾敬驊為比賽開球，3日則由「黑幫電影教父」高捷來為悍將加持。

去年受到好評的互動式解謎任務今年再升級，賽前場外解謎任務「城堡裡的寶藏之謎」扮演搜查線特派探員，在新莊球場內外蒐集線索並破解寶藏密碼，成功挑戰者可獲得限量紀念徽章乙枚，8月2日咖啡金徽章、8月3日閃耀銀徽章，數量有限、送完為止。除了賽前解謎，比賽進行中還有「機器人的神秘暗號」、「球場大搜查」與「沿線解謎」等關卡，邀請全場參與任務挑戰，完成各項任務將可獲得悍將APP點數獎勵。

「野球搜查線」主題日邀請兩位開球嘉賓來為悍將開球，2日「影視男神」曾敬驊蒞臨新莊主場，曾敬驊近年以多部影視作品展現亮眼演技，擁有廣大粉絲群，無論是清新陽光或內斂深情的角色風格皆駕輕就熟，將為悍將主場開球。

3日則由台灣影壇具指標性地位的實力派演員，「黑幫電影教父」高捷登場開球，高捷演藝資歷橫跨兩岸三地，出道超過40年，以氣場強烈的黑幫角色及溫暖動人的父親形象深植人心。有趣的是悍將陣中也有同名同姓的高捷，兩人有望首度相見歡，互動將是全場最有趣的焦點。

兩天的主題日賽前的二樓場外舞台，也有安排舞台活動見面會，2日《我是行動派》、3日《誰是臥底》，將會有Fubon Angels出席活動和悍將家人同樂，主題日期間只要持當日價門票進場，即可獲得專屬「野球搜查線」限定贈品，包括乖乖聯名鑰匙圈、乖乖應援扇與MONSTER ENERGY碳酸能量飲料乙份。 富邦悍將將於8月2、3日在新莊棒球場舉辦「野球搜查線」主題日活動。圖／富邦悍將隊提供

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