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中職／風雨生本季首場和局 雄鷹、桃猿32安激鬥誰都沒贏
中華職棒本季首場和局，就在今天桃園棒球場看不見終點的風雨中誕生，樂天桃猿、台鋼雄鷹隊打到9局下、7：7平手之際因雨暫停，最終未能恢復進行，裁定和局收場。
此戰上演「黃子系」的投手同場先發，雄鷹黃子豪先發3局被敲6安打、失4分，猿隊黃子鵬則是投5局被敲10安打、失6分，雙雙無關勝敗。
兩軍上演打擊大混戰，正規9局還沒真正終結，已經合計敲出32支安打，歷經1：1、2：2、6：6再到7：7四度平手糾纏，張肇元單場雙響砲，第4局陽春砲、第5局三分砲，是雄鷹火力可以咬住的最大功臣。
雄鷹在7局上一度討到優勢，魔鷹、王柏融的安打之後，曾昱磬敲安送回超前分，但陳柏清把關的8局下也出現危機，因安打、失誤釀成危機， 梁家榮以高飛犧牲打追平。
比賽進行到9局下宋嘉翔的打席，因雨暫停，兩度等待未能恢復進行，最終裁定和局，也是聯盟本季首場和局賽事。
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