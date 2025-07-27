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U12世界盃／中華隊不敵日本吞首敗 教頭給信心：他們會越打越好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025年U12世界盃少棒賽，中華隊先發投手謝承濬。圖／中華棒協提供
2025年U12世界盃少棒賽，中華隊先發投手謝承濬。圖／中華棒協提供

U12世界盃少棒賽中華隊今天面對強敵日本隊，被掃出10支安打，包含被外山泰基轟出的2分砲，最終以2：7輸球，吞下本季賽事首敗，而日本隊則與墨西哥同為3連勝，並列A組第一。

中華隊先發投手謝承濬開賽就被連敲2安，又出現四壞保送，接著因為失誤、滿壘時保送，丟掉2分，但靠剛剛失誤的林楷宸「空中抓飛鳥」後快傳一壘抓到雙殺。

而1局下中華隊反擊，2出局後陳啟盛、古夢杰敲安，李秉容選到保送形成滿壘，之後日本隊先發投手阿部旭冴暴投讓中華隊破蛋。

只不過第3局開始日本隊局局有攻勢，3局上謝承濬暴投送1分，4局上河津勇誇滾地推進送回1分，5局上又是單局雙安攻下1分，6局上外山泰基的2分砲擴大領先。

中華隊4局下謝承濬敲安、林書延四壞，黃宇謙再來一記突襲短打點出內野安打，林楷宸用滾地球助隊追回1分；5局下雖然由雙安開局，然而日本隊換上福山恒成拆彈成功。

中華隊總教練章子健表示：「還是要鼓勵選手，這麼多人觀賽，大家還是扛得住，兩隊伯仲之間，只是日本隊關鍵時刻有守下來，第1局我們也有美技守備。」

章子健坦言，賽後選手的情緒比較低落，甚至有人落淚，賽前其實也有提醒，雙方都是12歲，一定會感受到壓力，「小朋友可能這一場比較放不開，他們會越打越好，還有2場全力以赴。」

中華隊輸球後戰績2勝1敗，落後給3勝0敗的日本、墨西哥，接下來兩天依序對上德國、墨西哥，力拚取得前三名晉級複賽的機會。

2025年U12世界盃少棒賽，日本隊外山泰基轟出2分砲。圖／中華棒協提供
2025年U12世界盃少棒賽，日本隊外山泰基轟出2分砲。圖／中華棒協提供

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中華隊 日本隊

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