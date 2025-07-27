中職／伍鐸74球未續投第7局 葉總：他自己不要的

味全龍隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，洋投伍鐸先發6局失1分拿下生涯第76勝，並列聯盟史上第9、洋投第3。此役僅用74球未續投第7局，出於伍鐸自己的意願，總教練葉君璋透露，伍鐸通常都會說想要續投，但今天可能因為休太久、加上天氣熱，主動表達不想投了，「這個機率很低！真的很低！」

伍鐸此役投6局僅用74球，被敲7安打、失1分，能將傷害降到最低，有賴悍將3次雙殺打「幫忙」，包括第6局張育成的雙殺打，讓申皓瑋敲出的全壘打只能成為陽春砲。

伍鐸前一場先發已是6月24日，本人也坦言希望可以每周固定先發出賽，「確實很難調整，我也希望可以固定先發，但決定權不在我，只能盡量利用牛棚去調整。」葉總也說，伍鐸確實有反應過，但沒辦法、偶爾會碰到下雨，只能盡量讓他們知道下一場會延到何時，也稱讚伍鐸能在先發不固定的情況下仍有穩定表現。

38歲的伍鐸，維持歷久不衰的表現，葉君璋指出，一個好的投手，第一要件都是企圖心、求勝欲很高，對能讓自己進步、更好的事都會持續去做，伍鐸正是這樣的投手。

至於為何未讓伍鐸續投第7局，葉總笑說：「通常我們會問要換人嗎？還是繼續？他今天應該是不想投了，他通常都是很有企圖心想要繼續投，但今天可能相隔太久、又太熱，所以選擇不投第7局。今天也是有問他，但他不要，這個機率很低。」

伍鐸拿下生涯第76勝，追平風神，並列聯盟史上勝投榜第9位、洋投第3位，勝場排在他前面的洋投只剩勇壯（108勝）、羅力（102勝）。伍鐸聽聞這項數據，也表達希望可以繼續投下去，追逐排在自己前面的強投們。

商品推薦