中職／悍將2失誤、3雙殺誤事 下半季王座只坐1天下台

富邦悍將隊兩次失誤釀禍，最終都造成失分，終場以1：5不敵味全龍隊，3連勝畫下句點，坐了一天的下半季王座也讓出，龍隊以7勝5敗再度獨占下半季龍頭。

悍將洋投布坎南先發6局被敲8安打、失4分都是非責失分，第3局的危機因游擊手林澤彬賠上兩個壘包的失誤開啟，王順和續敲安打，陳子豪高飛犧牲打、李凱威二壘打各攻下1分。

布坎南第4局的掉分也與失誤有關，朱育賢敲安後，郭天信執行短打，結果捕手戴培峰傳球失誤，後續張政禹高飛犧牲打、蔣少宏安打建功。

龍隊在黃保羅把關的8局下再添1分入袋，由劉基鴻一壘打、張政禹二壘打串連攻下分數。

龍隊由伍鐸先發，投6局僅用74球，被敲7安打、失1分，能將傷害降到最低，有賴悍將3次雙殺打「幫忙」，包括第6局張育成的雙殺打，讓申皓瑋敲出的全壘打只能成為陽春砲。

伍鐸拿下生涯第76勝，追平風神，並列聯盟史上勝投榜第9位、洋投第3位，勝場排在他前面的洋投只剩勇壯（108勝）、羅力（102勝）。

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