中職／瞄準投1休4讓布雷克不舒服 平野惠一透露兵法

中信兄弟隊今天以5：3逆轉擊敗統一獅隊，完成三連戰橫掃，能夠突破布雷克，兄弟總教練平野惠一透露，正是瞄準對方「投1休4」弱點，想辦法讓投手感到討厭。

兄弟今天第1局先掉3分，3局上靠著宋晟睿的兩分砲追分，5局上更是從布雷克手中敲出3支安打，在2出局後製造滿壘，將布雷克打退場，接手的李軍先投出保送奉送追平分，王威晨又把握機會敲出超前的2分打點安打。

平野惠一透露，第4局打完就有集合野手，當時布雷克已經用了77球，在休四天登板的狀況下，預測大概100球會退場，「作為投手他一定想投滿5局、取得勝投資格，我們要做哪些事情會讓投手感覺很討厭？一定要把他打下來。」

這不是臨時的指示，平野惠一指出，前一天對戰飛力獅前5局讓對方只投了48球，「有重新提醒選手，要如何面對好的投手。」

敲出關鍵安打的王威晨也透露，球隊一開始就有設定對戰布雷克的策略，也很開心大家有做到，因為上次對戰吃足苦頭，而自己敲出安打的打席，「當時有給自己很多信心，告訴自己做得到，很開心有好結果。」

比賽中也出現趣味畫面，第1局林佳緯敲出三壘安打後，王威晨的手套故意一直貼著林佳緯，即使被數度撥開又放回去，王威晨也笑說，「就是玩一下，其實當下已經暫停了，自己的親戚就鬧一下啦。」 統一獅隊林佳緯（中）敲出三壘安打後，與王威晨（右）有有趣互動。記者侯永全／攝影 兄弟隊王威晨擊出兩分打點一壘安打。記者侯永全／攝影 中信兄弟隊三連戰橫掃統一獅隊，賽後球員在場中擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

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