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圖輯／中職魏碩成七局好投 兄弟三連戰橫掃獅隊

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
中信兄弟隊三連戰橫掃統一獅隊，賽後球員在場中擊掌慶賀。記者侯永去／攝影
中信兄弟隊三連戰橫掃統一獅隊，賽後球員在場中擊掌慶賀。記者侯永去／攝影

中信兄弟下午在大巨蛋客場與統一獅進行三連戰的最後一場比賽，兄弟隊先發投手魏碩成主投七局，被敲八支安打，第一局即失三分，後六局穩住陣腳，讓獅隊積分版掛零，並送出四次三振，本季第二勝入袋，首度獲選單場最有價值球員。兄弟隊第二棒宋晟睿在三局上，擊出兩分砲。

五局上，兩隊三比三戰成平手， 兄弟隊第五棒王威晨在滿壘下，擊出兩分打點一壘安打，將比數超前，終場兄弟以5：3逆轉擊敗統一獅，三連戰橫掃對手，也讓獅隊在主場苦吞四連敗。

兄弟隊先發投手魏碩成主投七局，被敲八支安打，失三分，本季第二勝入袋，首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟隊先發投手魏碩成主投七局，被敲八支安打，失三分，本季第二勝入袋，首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟隊宋晟睿三局上擊出兩分砲。記者侯永全／攝影
兄弟隊宋晟睿三局上擊出兩分砲。記者侯永全／攝影
兄弟隊王威晨擊出兩分打點致勝一壘安打。記者侯永全／攝影
兄弟隊王威晨擊出兩分打點致勝一壘安打。記者侯永全／攝影

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統一獅 宋晟睿

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