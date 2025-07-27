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圖輯／中職魏碩成七局好投 兄弟三連戰橫掃獅隊
中信兄弟下午在大巨蛋客場與統一獅進行三連戰的最後一場比賽，兄弟隊先發投手魏碩成主投七局，被敲八支安打，第一局即失三分，後六局穩住陣腳，讓獅隊積分版掛零，並送出四次三振，本季第二勝入袋，首度獲選單場最有價值球員。兄弟隊第二棒宋晟睿在三局上，擊出兩分砲。
五局上，兩隊三比三戰成平手， 兄弟隊第五棒王威晨在滿壘下，擊出兩分打點一壘安打，將比數超前，終場兄弟以5：3逆轉擊敗統一獅，三連戰橫掃對手，也讓獅隊在主場苦吞四連敗。
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