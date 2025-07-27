中職／7局才等到王建民解除任務 魏碩成自己也吃驚

中信兄弟隊今天以5：3逆轉擊敗統一獅隊，魏碩成從開賽就掉3分變成7局僅失3分的優質先發，他對自己能撐這麼長的局數也很訝異，每局投完都在等待投手教練的拍肩，直到7局才真的等到。

魏碩成今天面對首名打者林佳緯就被敲出三壘安打，後續自己兩次四壞加上被敲2支安打，丟掉3分，但最終以93球就投完7局，且後面6局沒再失分。

總教練平野惠一指出，第1局魏碩成是有些不穩，但那支三壘安打也有張仁瑋的判斷失誤在，好在魏碩成很快找回感覺，不過比賽的第一個Play確實重要，張仁瑋在右外、左外野輪替守備不容易，有失誤沒有關係，但要趕快處理起來。

平野惠一比賽中也向魏碩成解釋這件事，魏碩成則認為自己不會在意隊友發生失誤，「就像我也不想投保送，他們也不想失誤，專注下一顆就好，他今天也打很好啊（3支安打），不同方式去貢獻，好的球隊就是這樣。」

至於自己如何從第一局的狀況劇中回歸，魏碩成一臉認真地反問：「我說緊張你信嗎？」但他坦言第一局確實有點緊張，畢竟很久沒上一軍，又是在大巨蛋登板，「陌生的感覺。下來就冷靜一下，告訴自己不要去想，專注下一局。」

下一局、下一局，魏碩成就一路投完了7局，他說：「我也不知道我可以丟那麼久，每次下來就用毛巾蒙著頭，看王葛格（投手教練王建民）會不會來找我，他一直沒來找我。」

直到第7局投完，魏碩成才收到指示，王建民問他：「你OK嗎？」魏碩成點點頭，結果王建民說：「你不OK。」還是決定讓他結束任務，魏碩成也笑說：「謝謝他放過我。」

魏碩成認為自己的課題一直是控球，要如何積極跟打者對決，今年到二軍比賽都會給自己不同課題，就看能不能待上一軍，今天一開始就是積極進攻，但結果不好又開始胡思亂想，「開始往旁邊丟，反而越來越辛苦，後面就告訴自己『我可以，我後面有中職最好的守備』。」

除了守備之外，魏碩成也特別感謝野手的幫助，尤其是三連戰最後一場還是能夠贏下來，「這周連5場比賽，野手滿疲勞的，他們還是咬緊牙關拿下來，把大多人認為不會贏的贏下來。」 中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者侯永全／攝影

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