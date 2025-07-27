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中職／兄弟橫掃獅隊超人力霸王日 魏碩成倒吃甘蔗好投奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊先發投手魏碩成倒吃甘蔗，首局丟掉3分後讓獅隊連吞6顆鴨蛋，7局失3分的優質先發，幫助兄弟以5：3拿下勝利，讓統一獅隊在台北大巨蛋的超人力霸王主題日遭到橫掃，由兄弟取得3連勝。

魏碩成上一次投滿7局已經是去年4月21日，當時對台鋼雄鷹隊7局無失分，今年多半在二軍出賽，偶而上來一軍支援先發，前面3場一軍出賽最長僅投5局。

今天第1局，魏碩成開局就被林佳緯敲出三壘安打，隨後又投出2次四壞擠成滿壘，再被林安可敲安丟掉2分，2出局後又被陳重廷打出安打，開賽就丟掉3分。

然而兄弟打線在3局上靠著宋晟睿的兩分砲追分，5局上更是把握投1休4的布雷克出現不穩，用3支安打在2出局後製造滿壘，將布雷克打退場，接手的李軍先投出保送奉送追平分，王威晨又把握機會敲出超前的2分打點安打。

魏碩成首局丟分後反而回穩，僅以93球就投滿7局，總共被敲8支安打、丟掉3分，隨著球隊贏球，取得本季第2勝。

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