中職／曾率獅隊寫17連勝紀錄 大橋穣辭世享壽79歲

曾擔任統一獅隊總教練的大橋穣今天傳出過世消息，根據日本媒體報導，他在本月18日於自宅辭世，享壽79歲，葬禮與告別式皆已低調舉行。

大橋穣在2005年來台擔任獅隊打擊教練，季中因總教練謝長亨請辭，由大橋穣接掌兵符，隔年賽季曾在5月19日至6月23日期間，帶領獅隊創下單季17連勝，寫下中職史上單季連續勝場最高紀錄 ，然而2007年戰績不佳，在4月中旬遭到球隊解職。

大橋穣球員時期就是著名好手，1968年以第一指名加盟東映隊，3年後轉戰阪急成為游擊主力，連續7年拿下洋聯游擊金手套獎，參與阪急日本一4連霸、3連霸。

退休之後大橋穣曾擔任阪急、歐力士、中日、養樂多擔任教練，之後就是台灣的執教資歷，近年仍透過電視關注美國職棒與相撲，夫人芳子表示：「他未曾長期病痛，坦然接受命運，走得很有他自己的風格。感謝大家的支持。」

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