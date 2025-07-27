中職／呂詠臻疲勞感加重找方法調整 無論定位盼健康出賽

中職樂天桃猿隊投手呂詠臻先前因身體疲勞下二軍調整，22日回一軍目前有2場出賽。呂詠臻表示，透過營養管控、管理睡眠品質調整輔助，希望協助身體恢復、維持健康出賽。

桃猿隊投手呂詠臻6月底下二軍，明星賽後7月22日回一軍，22日延長賽10局下登板，投1局無失分、奪下勝投，昨天與台鋼雄鷹隊比賽則是在9局上1分落後局面登板，投1局無失分、無關勝敗。

呂詠臻表示，6月底下二軍主要是身體疲勞狀況，透過休息調整，也有在自辦賽出賽1場，目前回到一軍2場出賽感覺正常。

呂詠臻提到，下半季身體有感覺到一些疲勞，但這也是一直以來會遇到的問題，要想辦法克服，今年有接觸營養管控，訓練上調配安排，也有管理睡眠品質，找出幾個大方向，希望透過輔助，協助身體在出賽後可以恢復更好。

呂詠臻在上半季一度也是桃猿隊終結者人選，但後來遇到強襲球傷勢，他表示，不管現在定位是什麼，各司其職，每個局數都很重要，只要上場、面對任何局數都盡力完成，最重要的還是要想辦法維持身體健康出賽。

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