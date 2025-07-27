中職／超人力霸王主題曲原唱開球不忘清理投手板 最難忘便當美味

統一獅超人力霸王主題日最後一天，許多球迷把握週末尾聲進場支持，除了賽前特攝劇外，最令人期待的就是賽後燈光秀結合特攝劇，加上超人力霸王主題曲原唱Voyager親臨現場，滿足球迷視覺和聽覺享受。

Voyager接連三天獻唱許多經典超人力霸王主題曲，像是超人力霸王初代、梅比斯等，與球迷同樂，帶領球迷一秒回到兒時時光。昨日球團安排Voyager的TAKERU出席開球儀式，搭配捕手髙塩將樹。

今日開球嘉賓則是Voyager的瀨下千晶，捕手為林安可，和超人力霸王傑洛、捷德、奧米加、歐布，一同為今日賽事揭開序幕。瀨下千晶投球姿勢非常標準，並在開球後清理投手板上塵土，向球迷敬禮才離開投手丘。

瀨下千晶說：「今天一直都非常緊張，站上投手丘時，雖然腦袋是一片空白的狀態，不過今天開球捕手林安可非常親切地將球遞給我，當下有種鬆了一口氣，獲得力量的感覺。」

瀨下千晶補充，之前有點練習太多，導致右手有一點痠痛，開球當下真的是緊張到忘記手在痛的程度，最後有好好完成開球真是太好了，對她而言也獲得很棒的經驗。

瀨下千晶表示，她也知道台灣人對於超人力霸王的喜愛十分熱烈，表演時常常聽到大家幫超能力霸王加油的聲音，「其實這跟在棒球場一致為選手加油非常相似，可以感受到那股熱情是共通的，能讓大家集結在一起為選手應援，深刻地感受到這是很值得珍惜的事。」

瀨下千晶選擇「326」作為球衣背號，她表示，326是她的生日，所以把這個號碼當作她的幸運號碼，也恰巧在今年3月度過她的26歲生日。

瀨下千晶來到台灣這幾天品嚐到許多美食，對她而言印象最深刻是水晶蝦餃與蝦子腸粉，她表示，自己本身就非常喜歡蝦子，加上Q彈的外餅皮，她覺得非常美味，甚至有好吃到想哭的程度，她也提及便當很好吃，並把所有的配菜吃完。 統一獅超人力霸王主題日，主題曲原唱Voyager的瀨下千晶（中）來開球。圖／統一獅隊提供 統一獅超人力霸王主題日，主題曲原唱Voyager的瀨下千晶來開球。圖／統一獅隊提供

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