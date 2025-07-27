中職／古久保健二：二軍例行賽每隊打百場較好

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊總教練古久保健二今天說，二軍例行賽如果是每隊80場，感覺有點少，正常拉到100場會比較好。

中職二軍例行賽近期受下雨、颱風場地受損因素，7月目前為止8場延賽（含保留比賽），另已取消13場，部分教練認為取消場次多影響二軍養成；中職二軍例行賽6隊每年每隊打80場，但去年球季最少的僅打69場、最多打77場。

古久保健二表示，比賽取消是依聯盟規定、無法說什麼，如果影響球員育成，只能透過自辦賽或其他辦法協助二軍球員。

商品推薦