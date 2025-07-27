中職／桃猿延長賽投手消耗多 林子崴上一軍暫定長中繼
中職樂天桃猿隊有球員異動，今天先發投手黃子鵬上一軍，投手林子崴也回一軍，總教練古久保健二表示，昨天延長賽消耗較多投手，林子崴暫時會放在長中繼角色。
桃猿隊今天繼續在主場樂天桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，由本土投手黃子鵬先發；黃子鵬13日下二軍，當時總教練古久保健二表示，黃子鵬需要調整的部分雖不太方便透露細節，但整體而言是控球方面的問題。
桃猿隊昨天與雄鷹隊鏖戰至延長賽10局吞敗，今天也將投手林子崴升上一軍，古久保健二表示，昨天投手群用球數比較多，今天讓林子崴回到一軍，主要定位在長中繼。
林子崴今天賽前目前為止本季2場出賽都是先發，總計投7局失掉6分（5分責失分），沒有勝敗成績，防禦率6.43。此外，桃猿隊今天將野手張趙紘、投手劉昱言下放二軍。
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