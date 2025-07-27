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中職／斷棒鳥安跑二壘是正常 張育成解析另種「彈法」才會出局

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成靠斷棒鳥安跑上二壘。圖／富邦悍將隊提供
張育成靠斷棒鳥安跑上二壘。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將張育成昨天靠斷棒鳥安跑出二壘打，積極的跑壘態度獲讚，今天被問到這個play，卻認為稀鬆平常，他解析這一球是彈到右外野手王順和的的另一邊，而非正面，直率回應：「如果是彈到正面就不會跑，又不是神經病，跑了會死掉。」

悍將昨天以4：2擊敗味全龍隊，致勝攻勢出現在7局上，張育成先敲二壘打，這球其實是支斷棒鳥安，落在右外野線內後彈到界外，張育成一溜煙跑上二壘。

張育成今天賽前得知要問這一球顯得有些納悶，「那球很正常啊！有什麼好意外？」他解釋，「那球落在界內，彈到旁邊，當然是趁機跑過去，我是看到彈到他的另一邊所以才趁機跑，如果是彈到正面就不會跑。」

此外，張育成近期的服飾代言廣告大秀軟Q身段，他對此笑答：「是他們的西裝褲很軟Ｑ，才有辦法這樣做。」他透露當天原本都是正常擺拍，「我覺得太無聊，就做這個動作，他們（工作人員）就『喔喔喔喔！可以可以可以！』他們想要展現西裝褲的彈性，真的可以，沒有卡住。」他笑說，這是自己熱身時都會做的動作，穿西裝褲做起來毫無障礙，讓他大讚：「輕薄、有彈性，而且很涼。」

酷炫的代言照片貼出，不意外令隊友都感到新奇，「有啊！隊友看到都在虧。」至於要不要拿來當上壘慶祝動作？張育成有務實的考量，「不要啦！會踢到一壘手。」

張育成代言服飾秀超軟Q西裝褲。圖／取自張育成IG
張育成代言服飾秀超軟Q西裝褲。圖／取自張育成IG

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張育成 味全龍 富邦悍將

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