中職／林立隨一軍練球確認狀況 對比賽節奏掌握還需時間

中職樂天桃猿隊野手林立本季因腳傷影響出賽，今天隨一軍練球讓教練團確認狀況。林立表示，比賽節奏掌握度還需時間，教練團把評估權交給他，就必須要確定準備好再回一軍。

桃猿隊野手林立4月中滑壘導致左腳踝受傷、下放二軍，5月回到一軍出賽，但其實一直不是處在完全健康的狀態，6月24日再度下二軍，7月22日、26日有在二軍出賽，合計打9打數敲出1支安打。

桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，林立也隨隊練球；桃猿隊總教練古久保健二表示，主要是讓林立上來練球、讓教練團確認一下狀況，二軍打完2場比賽後收到的回報是，還在尋找比賽的感覺。

林立表示，傷勢的部分目前已沒有影響，但畢竟有很長時間完全休息沒有比賽，技術方面還需要一點時間，對比賽節奏掌握度還沒有這麼好。

林立也提到，因為總教練說把評估全權交給本人，目前的現況就是還需要一點時間，一軍是要拚戰績的地方，不可能讓他透過一軍出賽調整，這對其他球員也不公平，也會造成球隊運作上不順利、影響球隊戰力，才會想要在二軍再透過幾場比賽趕快找回比賽節奏。

林立7月22日二軍出賽剛好碰到配合一軍更改比賽場地，同場地原訂二軍賽事調整為早上10時30分開打，林立苦笑說，當天早上5時多就起床了，也直言雖然大家都說二軍比較沒壓力，但其實二軍很累，除了太陽很曬，還會碰到這種狀況，對體能消耗量影響更大。

商品推薦