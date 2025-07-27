U12世界盃／少棒錦標賽 台南熱情整箱芒果迎外國選手

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】2025年第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽於7月25日至8月3日於亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場熱血開打，本屆賽事共有台灣、美國、日本、韓國、多明尼加、墨西哥、古巴、澳洲、德國、巴拿馬、捷克、南非等12國頂尖少棒好手參賽。為鼓勵各國代表隊選手，台南市政府體育局陳良乾局長特別準備台南在地特色水果慰勞外國選手，為大家補充體力，品嚐芒果香甜的美好滋味，期待各國代表隊能在台南留下難忘深刻的回憶。

體育局陳良乾局長表示，WBSC U12世界盃少棒錦標賽自2011年起即在台灣舉辦，台南自2015年起連續承辦至2027年，這不僅代表台南完善的球場設施與專業賽事規劃能力，更是對台灣基層棒球深厚實力的肯定。本屆入選台灣隊的培訓選手，包含來自台南市立人國小的小將陳宇申，歡迎大家入場為棒球小將加油打氣，也期待中華隊能夠發揮最佳實力，將金盃留在台灣！

陳良乾局長表示，本屆賽事除了各國球隊互相切磋球技，豐富實戰經驗之外，體育局也安排了12所接待學校，帶領12支球隊在休息日時，遊覽台南特色景點並品嚐在地美食。台南是一個充滿人文風貌與熱情的城市，體育局一定會善盡地主之誼，讓選手在台南比賽期間，能感受到台南滿滿的人情味，留下珍貴的回憶。

體育局表示，歡迎全國朋友於7月25日至8月3日到亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場為台灣小將喝采，7月31日起賽程將會進入精彩刺激的超級循環賽，一起進場感受這場熱血的國際棒球賽事並為中華隊加油。

聚傳媒

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