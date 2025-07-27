中職／恨不得投完整場…鄭浩均想拒絕王建民的「賴皮」理由

中信兄弟隊先發投手鄭浩均昨天久違投到6局，卻因單局第2次四壞球召喚投手教練王建民上場，即使一臉不甘願，鄭浩均還是乖乖退場，鄭浩均說：「恨不得把整場投完。」

鄭浩均自6月傷癒復出後，前5場出賽皆投滿5局即退場，昨天投到第78球，但出現保送而在6局下留下1出局、一二壘有人退場，當下看到王建民走上來，鄭浩均甚至作勢希望他回去休息區。

「想叫他回去啊。」鄭浩均說：「但他已經上來了，裁判也喊出暫停。我想說服他，再1個打席，抓到雙殺也可以結束。但有點賴皮啦，因為有說好，有狀況就要換下去。」

王建民則說：「每個投手都不想被換下場，這是他（今年）第1次投到第六局，當時控球已不如前幾局，還是要一步步突破。」

王建民也透露，鄭浩均目前的用球數設定為85球，當下接近上限，鄭浩均則說，球隊這邊都有明確的計畫，但也是以自己的身體狀況為主，「昨天用球比較精簡，（第6局續投）他就看我，我想要投就讓我試試看。」

談到用球數精簡的策略，鄭浩均表示：「自己的策略就是把球投進好球帶，讓對方打進手套。」話說完也自我吐嘈，「聽君一席話，如聽一席話。」

而復出之後隊友都給予不錯的分數支援，讓他6場先發結果是3勝1敗，鄭浩均笑說，自己也要回饋隊友，「我也要把分數守下來，大家互相的結果，我守住，他們打分數。」

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