中職／看悍將搶攻龍頭 葉君璋說是應有戰力「發酵」了

富邦悍將隊從6月中旬後戰績起色，目前更在下半季與味全龍隊並列龍頭，龍隊昨天直接對戰感受悍將「藍色旋風」，總教練葉君璋表示，悍將一直都是很強的球隊，只是之前沒有整合起來，「慢慢時間久了、整合好了，就是發酵而已。」

兩隊在這波天母3連戰首戰因雨泡湯，第2戰龍隊以2：4輸球，今天進行第3戰，先發投手由悍將布坎南碰上龍隊伍鐸。

葉君璋賽前被問到悍將的改變，他表示，「其實他們一直以來，我都認為是滿強的球隊，只是沒有整合很好，所以成績沒有很出色。」葉君璋指出，現在的悍將就是應有戰力「發酵」了，「他們先發後援都是好的，內野最近有換一些人，內野、捕手其實也都還不錯。」

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