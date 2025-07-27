中職／「藍鑽大董」後勝率破6成 鋒總談悍將蛻變關鍵
富邦悍將隊戰績回神，今天將帶著並列下半季龍頭的6勝5敗迎戰味全龍隊，若將時間軸拉到6月15日，同期間戰績更是聯盟第一、勝率衝破6成，先發投手局數拉長、比賽節奏穩定下來，加上打線「3核心」張育成、申皓瑋、范國宸健康歸隊，也讓悍將逐漸打出隊形。
悍將昨天以4：2擊敗龍隊後，兩軍現在並列下半季龍頭；此外，悍將從6月15日「大董」蔡明忠穿上藍鑽球衣現身台北大巨蛋的比賽開始，合計23場比賽，共打下14勝9敗、勝率6成09，在這段區間戰績排名6隊之首，悍將在這段時間團隊防禦率為出色2.41。
廖任磊6月27日升上一軍後，至今僅出賽1場，陳金鋒賽前被問到這件事，先是嘆了一口氣，「哎…這個算是好事。」他解釋，「最近先發投手表現確實比較穩定，後面上來的當然就不會那麼多，之前是開季投手狀況沒那麼好，每個禮拜用比較多後援投手。」
陳金鋒表示，悍將投手表現其實本來就不差，只是之前會在單局內發生較多狀況，現在投球局數可以拉長，「相對球隊比賽節奏也比較穩定，守備也能比較安定下來，球隊在比賽過程比較有信心、穩定，壓力沒那麼大，就能更自然、更自信去面對比賽。」
張育成、申皓瑋都在下半季歸隊，加上范國宸，中心棒次確定下來，陳金鋒也說會比較找得出球隊隊形，「因為他們就是球隊中心點，球隊比較倚重的，當然每個人都是中心，但這三個位置又是相對重要，是攻擊壓力比較大的位。」
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