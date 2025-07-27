快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

中職／陳傑憲因傷休兵1天 獅隊將啟用新人投手周彥農

中央社／ 台北27日電
陳傑憲。統一獅提供
陳傑憲。統一獅提供

中職統一獅隊陳傑憲因手腕舊傷，加上昨天抽筋退場，今天沒有先發出賽，獅隊總教練林岳平表示，明天陳傑憲會去做手腕治療。另外，林岳平提到，下星期會啟用新人投手周彥農。

本季陳傑憲的右手腕有時會有不適狀況，雖然昨天仍先發打第2棒，不過獅隊今天持續在台北大巨蛋與中信兄弟交手，林岳平指出，手腕傷勢加上昨天有抽筋狀況，陳傑憲今天先休息。

陳傑憲昨天在8局下打席1好球時，臨時因為抽筋退場，接著胡金龍上場代打，最終遭到三振。林岳平今天指出，「他突然說抽筋，我想說怎麼那麼突然，因為時間很短，我想說試看看行不行，但第一下踩下去他認為不行、就換了。」

至於手腕傷勢，林岳平指出，陳傑憲明天會去做增生治療，因為接下來有2天休兵的空間，下週也可能會變為替補的角色。

由於獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）臨時被韓職英雄隊買斷，獅隊先發輪值出現空缺，林岳平指出，下週就會啟用新人周彥農，藉此了解他在一軍的表現，另外備案是還在二軍的郭俊麟，「先以周彥農第1場表現來評估。」

另外，獅隊內野小將林泓弦昨天雖然替補上場，但選到3次保送，不過今天仍沒有先發。林岳平表示，「表現不錯，但他要站穩先發，我認為以身體強度來說還是比較瘦小，要試著慢慢讓他多一點在一軍的時間。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 林岳平 胡金龍

延伸閱讀

尷尬了！大罷免挫敗吳思瑤「引陳傑憲名言」安撫支持者 黃揚明：引用錯人

中職／對決胡金龍10球很燒腦 呂彥青坦言8局投2打席已累

中職／陳韻文突破僵局狂瀉4分 兄弟拆掉獅隊最強主題日招牌

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞餅總請球團加快腳步

相關新聞

中職／火腿正式拜會 葉總：他們說對徐若熙有興趣

味全龍隊「龍之子」徐若熙有望在今年季後上架旅外市場，美職、日職球隊視線紛紛對準他，今天龍隊教頭葉君璋因會議消失許久，隨後...

中職／為拚總冠軍續留 羅戈喜歡兄弟文化：明年也想來

近期雖有其他球隊展開接觸，但中信兄弟隊今天宣布成功續留羅戈，羅戈也表示，自己很喜歡這支球隊，看好球隊能夠拿下今年中職總冠...

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

隨著統一獅隊梅賽斯合約在季中被韓職買斷，外界也開始關心中信兄弟隊羅戈動向，兄弟球團今天發表聲明表示，經與羅戈討論後，他決...

中職／恨不得投完整場…鄭浩均想拒絕王建民的「賴皮」理由

中信兄弟隊先發投手鄭浩均昨天久違投到6局，卻因單局第2次四壞球召喚投手教練王建民上場，即使一臉不甘願，鄭浩均還是乖乖退場...

中職／陳傑憲因傷休兵1天 獅隊將啟用新人投手周彥農

中職統一獅隊陳傑憲因手腕舊傷，加上昨天抽筋退場，今天沒有先發出賽，獅隊總教練林岳平表示，明天陳傑憲會去做手腕治療。另外，...

中職／看悍將搶攻龍頭 葉君璋說是應有戰力「發酵」了

富邦悍將隊從6月中旬後戰績起色，目前更在下半季與味全龍隊並列龍頭，龍隊昨天直接對戰感受悍將「藍色旋風」，總教練葉君璋表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。