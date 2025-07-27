中職／陳傑憲因傷休兵1天 獅隊將啟用新人投手周彥農

中職統一獅隊陳傑憲因手腕舊傷，加上昨天抽筋退場，今天沒有先發出賽，獅隊總教練林岳平表示，明天陳傑憲會去做手腕治療。另外，林岳平提到，下星期會啟用新人投手周彥農。

本季陳傑憲的右手腕有時會有不適狀況，雖然昨天仍先發打第2棒，不過獅隊今天持續在台北大巨蛋與中信兄弟交手，林岳平指出，手腕傷勢加上昨天有抽筋狀況，陳傑憲今天先休息。

陳傑憲昨天在8局下打席1好球時，臨時因為抽筋退場，接著胡金龍上場代打，最終遭到三振。林岳平今天指出，「他突然說抽筋，我想說怎麼那麼突然，因為時間很短，我想說試看看行不行，但第一下踩下去他認為不行、就換了。」

至於手腕傷勢，林岳平指出，陳傑憲明天會去做增生治療，因為接下來有2天休兵的空間，下週也可能會變為替補的角色。

由於獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）臨時被韓職英雄隊買斷，獅隊先發輪值出現空缺，林岳平指出，下週就會啟用新人周彥農，藉此了解他在一軍的表現，另外備案是還在二軍的郭俊麟，「先以周彥農第1場表現來評估。」

另外，獅隊內野小將林泓弦昨天雖然替補上場，但選到3次保送，不過今天仍沒有先發。林岳平表示，「表現不錯，但他要站穩先發，我認為以身體強度來說還是比較瘦小，要試著慢慢讓他多一點在一軍的時間。」

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