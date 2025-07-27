聽新聞
0:00 / 0:00
中職／投到血染球褲…王凱程退場卻心繫呂彥青
中信兄弟投手王凱程昨天投到「血染球褲」，因為投球習慣導致大拇指指甲戳到無名指而受傷，讓外界對他十分擔心，王凱程當下更在意的是太突然退場，也跟後面接手的呂彥青說聲謝謝。
王凱程昨天在8局下登板，三振之後出現保送、安打，右手無名指開始冒血，雖在場上緊急治療但仍無法順利止血，隨後被換下場，而接手的呂彥青用連續2K守住一、三壘有人的危機場面。
王凱程退場當下，投手教練王建民原本要將球從他手中拿走，但王凱程搖了搖頭拒絕，把球一起帶退場，王凱程今天也解釋：「因為上面有血，不適合拿給下一任投手，擔心會影響他。」
王建民則指出，王凱程是因為指甲太長才會扣到手指流血，就看之後傷口復原狀況，而王凱程則說，目前就是練習時先將無名指包著，「投球時大拇指會扣到，之前就有過，但昨天比較嚴重，接下來看傷口好了之後會不會變成繭，就比較不會出現這樣狀況。」
退場的當下，王凱程心中仍擔心影響球隊，在場邊看著呂彥青投球，就為了退場時能夠跟他說聲謝謝，「對他不好意思，這樣突然的狀況，擔心他會不會熱身不足，也謝謝他幫我守下來。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言