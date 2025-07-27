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中職／投到血染球褲…王凱程退場卻心繫呂彥青

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手王凱程昨天投到一半手指流血而提前退場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手王凱程昨天投到一半手指流血而提前退場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟投手王凱程昨天投到「血染球褲」，因為投球習慣導致大拇指指甲戳到無名指而受傷，讓外界對他十分擔心，王凱程當下更在意的是太突然退場，也跟後面接手的呂彥青說聲謝謝。

王凱程昨天在8局下登板，三振之後出現保送、安打，右手無名指開始冒血，雖在場上緊急治療但仍無法順利止血，隨後被換下場，而接手的呂彥青用連續2K守住一、三壘有人的危機場面。

王凱程退場當下，投手教練王建民原本要將球從他手中拿走，但王凱程搖了搖頭拒絕，把球一起帶退場，王凱程今天也解釋：「因為上面有血，不適合拿給下一任投手，擔心會影響他。」

王建民則指出，王凱程是因為指甲太長才會扣到手指流血，就看之後傷口復原狀況，而王凱程則說，目前就是練習時先將無名指包著，「投球時大拇指會扣到，之前就有過，但昨天比較嚴重，接下來看傷口好了之後會不會變成繭，就比較不會出現這樣狀況。」

退場的當下，王凱程心中仍擔心影響球隊，在場邊看著呂彥青投球，就為了退場時能夠跟他說聲謝謝，「對他不好意思，這樣突然的狀況，擔心他會不會熱身不足，也謝謝他幫我守下來。」

中信兄弟隊投手王凱程解釋為何昨天會投到手指流血。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手王凱程解釋為何昨天會投到手指流血。圖／中信兄弟隊提供

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呂彥青 王建民 中信兄弟

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