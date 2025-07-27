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中職／火腿正式拜會 葉總：他們說對徐若熙有興趣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍投手徐若熙。記者余承翰／攝影
味全龍投手徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊「龍之子」徐若熙有望在今年季後上架旅外市場，美職、日職球隊視線紛紛對準他，今天龍隊教頭葉君璋因會議消失許久，隨後證實是因日本職棒火腿隊到訪，表達對徐若熙的興趣。

葉總表示，這是火腿代表的第一次正式拜會，「來表達他們對徐若熙的想法，說對他有興趣，接下來也會朝這方面去做，今天是拜會球團（龍隊），也表達會尊重球隊想法。」

葉君璋表示，火腿一直都對台灣球員滿有興趣，特別注意台灣市場，也一直按部就班在培養球員，今天也有提出一些他們對徐若熙的想法。

火腿陣中已有古林睿煬、孫易磊「台灣雙寶」，對「味全至寶」徐若熙依然保有興趣，參戰「奪熙大戰」。

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