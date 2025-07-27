中職／悍將啟動3洋投先發 降下富藍戈考量保護年輕投手

富邦悍將隊今天升上布坎南先發，必須進行洋將異動，確定降下後援洋投富藍戈，總教練陳金鋒表示，投手教練考慮到兩位年輕投手黃保羅、李東洺的出賽量較大，決定啟動3洋投先發。至於接下來富藍戈負責的局數，陳金鋒表示，不會有特定人選，看戰況決定用人。

決定在此時降下富藍戈，陳金鋒表示，「確實有一些考量，兩個年輕先發投手局數比較多，投手教練覺得這段時間稍微讓他們下降一個，剩下兩個本土先發，剛好布坎南的手也好了。」黃保羅本季出賽65局，李東洺則是59.1局。

富藍戈7月出賽8場，合計9.2局僅被敲4安打、失1分（無責失），單月防禦率還是0，在張奕轉任終結者後，兩人共組勝利組牛棚最後防線，表現不俗。

被問到富藍戈8月是否還在陣中？陳金鋒回應：「下去就是15天，15天後再說。」

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