中職／為拚總冠軍續留 羅戈喜歡兄弟文化：明年也想來

近期雖有其他球隊展開接觸，但中信兄弟隊今天宣布成功續留羅戈，羅戈也表示，自己很喜歡這支球隊，看好球隊能夠拿下今年中職總冠軍，明年如果有機會的話，「我希望回來。」

兄弟今天宣布羅戈今年球季將繼續留下效力，賽前羅戈受訪時表示，主要原因有兩個，「第一是我喜歡球隊，還有跟隊友之間的默契，第二是我們有機會拿下總冠軍，我想成為其中一部分。」

先前傳出有韓職球團對羅戈感興趣，羅戈坦言，最近一個半月左右有跟經紀公司討論，分析各種可能機會，但究竟有幾支球隊已經是過去式，現在選擇留下就是要幫助球隊拿下總冠軍。

「我也有跟經紀公司說，我很喜歡這支球隊。」羅戈說：「所以最後留了下來。我很喜歡球隊的氛圍，每個人每天到球隊都是全力以赴，球員不會每天都是最好狀態，但能夠全力付出這是重點。」

此外，兄弟新洋投韋禮加（Jesus Vargas）曾與羅戈在12強賽中當過隊友，羅戈說：「昨天看到消息很開心，我有傳訊息給他，12強跟他並肩作戰是很棒的經驗，很高興他現在來到兄弟，能一起打球。」

兄弟開季洋投軍容壯盛，然而陸續遇到傷兵問題，勝騎士、德保拉都受傷，目前一軍僅剩羅戈、黃博多、李博登，昨天趕緊又簽下兩名新洋投柯威士和韋禮加。

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