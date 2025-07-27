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中職／離隊情緒上湧 梅賽斯：希望再回來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊洋投梅賽斯合約被韓職買斷，即將離隊。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊洋投梅賽斯合約被韓職買斷，即將離隊。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊洋投梅賽斯合約在季中被韓職英雄隊買斷，即將轉投不同隊伍，梅賽斯說：「捨不得大家，都是好朋友，希望有一天能再回來。」

獅隊昨天賽前由總教練林岳平宣布此項震撼消息，也取消梅賽斯原訂今天先發的計畫，並透露球隊還來不及慰留，因為合約是由美國經紀公司，就連台灣代理的經紀公司也未在事前得知這項異動。

梅賽斯今天受訪也表示，自己是昨天才得知此事，在這邊跟隊友有很多交流，認識很多好朋友，跟隊友說話時，情緒有些上來。

韓媒也向英雄隊求證這項訊息，英雄隊指出，確實有提出身分照會，但合約尚未完全完成，梅賽斯是目前最有可能簽下的對象。

梅賽斯坦言，韓職是有考慮的發展方向，也很感謝統一球團給予機會，讓自己能夠與這些隊友並肩作戰，也謝謝球迷這些日子為我加油。

梅賽斯今年在獅隊先發14場，拿下6勝3敗、防禦率2.57，84局投出58次三振、14次四壞保送，是獅隊本季最穩定的洋投之一，在他離開後，獅隊暫時只剩下飛力獅、布雷克、蒙德茲三人。

中職最後一次登板變成是在明星賽，梅賽斯也說，很享受那樣的氛圍，留下很多很酷的回憶，在這裡的時光學習到許多台灣棒球文化。

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韓職 明星賽 林岳平

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