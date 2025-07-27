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中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

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中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手羅戈。記者侯永全／攝影
中信兄弟先發投手羅戈。記者侯永全／攝影

隨著統一獅隊梅賽斯合約在季中被韓職買斷，外界也開始關心中信兄弟羅戈動向，兄弟球團今天發表聲明表示，經與羅戈討論後，他決定留在團隊一起拚戰。

兄弟球團聲明表示：「關於羅戈的合約，中信兄弟球團在持續與羅戈相互交流後，明確感受到羅戈非常認同中信兄弟的球隊文化，也享受與兄弟們拚戰的每一刻，在經過最終討論後，決定留在團隊，一起拚下好成績。」

兄弟開季洋投軍容壯盛，然而陸續遇到傷兵問題，目前一軍僅剩羅戈、黃博多、李博登，昨天又簽下兩名新洋投柯威士和韋禮加。

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羅戈 統一獅 中信兄弟

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