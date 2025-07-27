中職／吳念庭延長賽超前二壘打 助雄鷹擊退桃猿

中職台鋼雄鷹今天與樂天桃猿鏖戰至延長賽第10局，雄鷹隊吳念庭10局上敲出突破僵局二壘打，助隊以5比4搶勝，吳念庭獲選單場MVP。

雄鷹隊今天作客樂天桃園棒球場，與桃猿隊交手。雄鷹隊1局上曾子祐率先敲出安打，靠著盜壘、滾地球攻占三壘，魔鷹（Steven Moya）適時安打幫助球隊先馳得點；7局上2人出局後，林家鋐選到四壞保送、盜上二壘，王博玄安打送回團隊第2分。

桃猿隊7局下抓準換投時機，靠著觸身球保送、張閔勛二壘打推進，1人出局後，林子偉從許育銘手中敲出3分砲，一棒翻轉戰局。

雄鷹8局上靠著張肇元2分砲，再度要回領先。桃猿隊9局下林承飛陽春砲扳平比數，也將比賽逼入延長賽。

突破僵局制延長賽10局上，雄鷹隊靠著吳念庭二壘打，再度超前比數；10局下投手王躍霖後援登板，連抓3個出局數，替球隊守住勝利。雄鷹隊搶勝，吳念庭單場1安貢獻1分打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

另外一場比賽，富邦悍將作客天母棒球場與味全龍隊交手，悍將4局上靠著申皓瑋2分砲扳平比數，7局上戴培峰適時安打，一棒2分超前，助隊以4比2搶勝，戴培峰獲選單場MVP。

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