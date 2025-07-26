快訊

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／相信培峰！戴培峰獲鋒總稱讚 附贈鮑伊香吻

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊戴培峰敲出2分打點安打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰敲出2分打點安打。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以4：2擊敗味全龍隊，不僅相隔114天再次突破5成勝率，加上另一地樂天桃猿隊輸球，也相隔359天重返戰績第一，今天贏球關鍵的戴培峰獲得鋒總「相信培峰」的稱讚，還有打擊教練鮑伊的香吻一個。

悍將今天以2分落後開局，不過4局上申皓瑋的兩分砲就追平比數，7局上更是在一、二壘有人時換上周佳樂代打執行短打，成功推進跑者後，戴培峰敲出適時安打，取得2分超前，也就此領先到底。

總教練陳金鋒解釋，當下安排周佳樂代打是希望壘上有人時能夠先搶下分數，「也相信培峰，一個飛球就有機會。」

戴培峰今天賽前7場比賽僅敲出1支安打，陳金鋒認為，其實戴培峰打擊沒有維持得不好，而是有時候打到球的下緣比較多，「他對自己要有自信一點。」

「這2個月自己感覺滿差。」戴培峰說：「去年也沒有遇過這樣，都不太自在，無論打擊、守備都是，今天幾個打席也沒打好，還好關鍵的時候有發揮。」戴培峰也認為近期感覺到動作跑掉，但一直調整不回來，「總教練也一直在鼓勵我。」

賽後訪問到一半，悍將打擊教練鮑伊突然捧起戴培峰臉龐親了下去，散發出粉紅泡泡，戴培峰則說：「因為我打很爛，他一直關心我，擔心我壓力大，這是他鼓勵的方式，就是儘量讓打者輕鬆一點。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

戴培峰 陳金鋒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／悍將相隔114天突破5成勝率 戴培峰一棒建功

MLB／道奇1A教頭帶過3傳奇台將 憶陳金鋒全壘打實力

中職／求婚橋段戴培峰笑言傻眼 直呼明星賽是戀愛主題

中職／關鍵時刻推出李宗賢代打 陳金鋒賽後解析贏球原因

相關新聞

中職／兄弟贏球但平野惠一自承調度瑕疵 賽後集合道歉也說感謝

歷經一番苦戰，中信兄弟隊打到延長10局以5：3擊敗統一獅隊，總教練平野惠一賽後稱讚自家投手、野手群的表現，也自承今天自己...

中職／相信培峰！戴培峰獲鋒總稱讚 附贈鮑伊香吻

富邦悍將隊今天以4：2擊敗味全龍隊，不僅相隔114天再次突破5成勝率，加上另一地樂天桃猿隊輸球，也相隔359天重返戰績第...

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞餅總請球團加快腳步

中信兄弟隊今天公布兩名洋投陣容補強，去年在總冠軍賽遭到兄弟擊潰的統一獅隊，雖手握季後賽門票，洋將陣容也存在隱憂，總教練林...

中職／在台灣再會歐力士2恩師 張奕想起一事說謝謝也抱歉

離開歐力士隊兩年後，張奕在台灣再次相逢過去恩師中嶋聰、中垣征一郎，出乎他的意料之外，回想起過去在日職中嶋聰曾為他跟裁判槓...

中職／趙娟週熱舞上帝視角「胸器」疑走光 網：可以免費看？

中華職棒統一獅隊昨天在台北大巨蛋主場推出「星光女孩日」活動，韓籍啦啦隊女神趙娟週火力全開，火辣身材讓球迷們大飽眼福，她也回應疑似走光的問題。 昨天啦啦隊Maggie和趙娟週都帶來個人秀，其中趙娟

中職／今天才知道明天要先發 布雷克慶幸來得及取消牛棚日

統一獅隊洋投梅賽斯被南韓職棒挖角，原訂明天的先發換成布雷克，將是他休4天後再扛先發，布雷克說雖是首度碰到這麼臨時的先發任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。