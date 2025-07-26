中職／相信培峰！戴培峰獲鋒總稱讚 附贈鮑伊香吻

富邦悍將隊今天以4：2擊敗味全龍隊，不僅相隔114天再次突破5成勝率，加上另一地樂天桃猿隊輸球，也相隔359天重返戰績第一，今天贏球關鍵的戴培峰獲得鋒總「相信培峰」的稱讚，還有打擊教練鮑伊的香吻一個。

悍將今天以2分落後開局，不過4局上申皓瑋的兩分砲就追平比數，7局上更是在一、二壘有人時換上周佳樂代打執行短打，成功推進跑者後，戴培峰敲出適時安打，取得2分超前，也就此領先到底。

總教練陳金鋒解釋，當下安排周佳樂代打是希望壘上有人時能夠先搶下分數，「也相信培峰，一個飛球就有機會。」

戴培峰今天賽前7場比賽僅敲出1支安打，陳金鋒認為，其實戴培峰打擊沒有維持得不好，而是有時候打到球的下緣比較多，「他對自己要有自信一點。」

「這2個月自己感覺滿差。」戴培峰說：「去年也沒有遇過這樣，都不太自在，無論打擊、守備都是，今天幾個打席也沒打好，還好關鍵的時候有發揮。」戴培峰也認為近期感覺到動作跑掉，但一直調整不回來，「總教練也一直在鼓勵我。」

賽後訪問到一半，悍將打擊教練鮑伊突然捧起戴培峰臉龐親了下去，散發出粉紅泡泡，戴培峰則說：「因為我打很爛，他一直關心我，擔心我壓力大，這是他鼓勵的方式，就是儘量讓打者輕鬆一點。」

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