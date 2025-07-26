U12世界盃／台灣玩速度單場9盜 擊敗澳洲預賽2連勝

U12世界盃棒球賽台灣今天預賽第2戰與澳洲交手，頻頻發動速度戰，全場跑出9次盜壘成功，攻勢串連終場13比0、5局拿下2連勝，明天將迎戰日本隊，總教練章子健表示需要更專注。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣昨天首戰擊敗古巴隊，今天迎戰澳洲隊。

台灣隊1局上積極搶分，胡誠恩率先敲出安打、盜上二壘，李權恩選到四壞保送，發動雙盜壘戰術，靠著高飛犧牲打跑回第1分，古夢杰選到保送，再度發動雙盜壘戰術，接著再靠高飛犧牲打送回分數，謝承濬二壘打送回團隊第3分。

台灣隊2局上再起攻勢，1人出局後胡誠恩選到保送、盜上二壘，李權恩安打推進，靠著滾地球跑回分數，再靠著觸身球保送、盜壘、接連四壞保送，滿壘擠回分數，林書延三壘打、一棒送回3分，再靠著安打跑回團隊第9分。

台灣隊3局、5局再各拿2分，將比分差拉開、順利拿下勝利；台灣隊今天讓黃宇謙、陳宇申、侯東佑、李昀潤、王威5任投手依序登板，僅讓澳洲隊敲出1支安打，完美壓制沒有失分。

章子健賽後接受轉播訪問表示，今天開賽還是戰戰兢兢，排出能力不錯的投手黃宇謙先發，隨著比數拉開，也有考慮第2個版本、讓投手群都可以上場；至於攻擊方面，攻勢搭配跑壘戰術、大家都表現的不錯。

台灣隊預賽2連勝，明天將與目前也是2勝的日本隊交手，章子健表示，日本隊的比賽都有注意，面對日本隊要更專注，策略上無論打擊、跑壘，都要凸顯企圖心，才能突破日本隊。

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