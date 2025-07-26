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中職／兄弟贏球但平野惠一自承調度瑕疵 賽後集合道歉也說感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
許基宏獲選為單場MVP。圖／中信兄弟隊提供
許基宏獲選為單場MVP。圖／中信兄弟隊提供

歷經一番苦戰，中信兄弟隊打到延長10局以5：3擊敗統一獅隊，總教練平野惠一賽後稱讚自家投手、野手群的表現，也自承今天自己在調度上出現一些瑕疵，賽後為此在集合時向全隊道歉，「今天多虧了選手幫我cover起來。」

此役前9局是投手戰節奏，鄭浩均先發5.1局無失分，蔡齊哲接手一口氣投1.2局、五上五下，呂彥青雖在9局下挨了林安可的追平陽春砲，但8局下也連飆2K演出巨大的拆彈。

平野表示，由於鄭浩均有球數限制，「這樣的狀況之下，對牛棚會是辛苦的一天，因此會有一些跨局的狀況，對投手不會有苛責。」對於9局失分的呂彥青，他說：「他以救援身分上場，任務就是不要輸球，他有完成他的任務，守住平手局面進入延長賽，他今天也有跨局的狀況，因此不會有苛責，反而是很感謝。」

平野指出，此役前段是投手戰，投手都很努力壓制，哪邊先得分非常重要，兄弟的第1分在兩出局後靠張仁瑋、江坤宇安打搶下，進入延長賽是需要野手挺身貢獻的時刻，「在10局上一口氣拿到4分，大家都做得很好。」

對選手滿滿稱讚，平野隨即坦言：「我今天在調度上有出現一些瑕疵，選手很好地幫我cover起來，很感謝他們，剛剛賽後開會也跟選手道歉。」

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牛棚 呂彥青 鄭浩均

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