U12世界盃／中華隊快腿成利器 胡誠恩放眼30盜

U12世界盃中華隊今天前3局狂攻11分，加上5名投手車輪戰，以13：0完封澳洲隊並提前在5局結束比賽，明天要對上日本隊，總教練章子健表示，需要更加專注，在打擊、跑壘上展現企圖心，才有辦法突破日本隊的投手、守備。

中華隊今天雖然僅敲出7支安打，但也選到8次四壞保送，加上團隊合計的9次盜壘，讓澳洲隊防不慎防，章子健指出，這次18名中華隊選手來說，攻擊火力較突出，「一開始還是強攻為主，搭配跑壘戰術，今天大家表現滿不錯。」

開路先鋒胡誠恩是代表人物，3打席全數上壘，有1安打、2次保送，還有3次盜壘成功、跑回3分，目前累積3盜的胡誠恩賽後很有自信地說：「這次目標是30次盜壘，還要拿下打擊獎。」而他在2局下也有守備美技演出，他說：「就是大膽去撲，撲不到後面還有人。」

而先發投手黃宇謙僅投1局退場，中繼陳宇申、侯東佑、李昀潤、王威各投1局無失分，用車輪戰完封對手，章子健解釋，一開始還是比較戰戰兢兢，但隨著分數進來，教練團考慮採取第二個版本，讓不同投手上去，也讓主力投手能夠休息。 2025年U12世界盃少棒賽中華隊對澳洲隊，胡誠恩在外野有撲接美技。圖／中華棒協提供 2025年U12世界盃少棒賽中華隊對澳洲隊，先發投手黃宇謙。圖／中華棒協提供

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