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中職／對決胡金龍10球燒腦 呂彥青坦言8局投2打席已累

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟象投手呂彥青。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
中信兄弟象投手呂彥青。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

中信兄弟隊今天鏖戰到延長10局才以5：3擊敗統一獅隊，呂彥青8局下連飆2K拆解巨大危機，但9局下挨了林安可的追平陽春砲，讓戰線進入延長，呂彥青賽後也坦言，面對胡金龍的10球對決打席投到頭痛，第8局只投2打席其實已有疲勞感。

兄弟8局上靠江坤宇二壘打取得1：0領先，獅隊在王凱程把關的8局下發動反攻，林泓弦保送、林佳緯安打，一出局就攻占一、三壘，兄弟換上呂彥青，陳傑憲的打席在1好球後，獅隊由總教練林岳平親自上場勸退陳傑憲，換上胡金龍代打，呂彥青飆K度過第一關，面對邱智呈也賞出三振，持續凍結獅隊在計分板上的「0」。

呂彥青面對胡金龍共投10球，7球被破壞成界外，最終是一顆130公里撇到外角低的變速球讓他揮空。

呂彥青表示，王凱程上去時，投手教練艾迪頓就有說他的手不舒服，「看他控球不穩就有先熱身。」把關危機時刻，他抱持：「沒失分最好，掉一分也合理，今天做到最好結果，但對安可是比較可惜一點。」

回顧對胡金龍的打席，呂彥青坦言：「我和小高（捕手高宇杰）說真的頭滿痛的，要一直想要丟什麼角度、什麼球種，一直去變換，大家都知道金龍學長在關鍵時刻代打造成很多好的結果，和小高一直想怎麼解決，最後結果是好的，至少我們兩個做到了。」

對於第9局的狀況，呂彥青指出，「其實8局投完算有點疲勞，9局上去一開始狀況沒辦法拉回來。」是否有向教練反映？呂彥青表示，選手通常不會主動說這種事，「是有跟王葛格開玩笑說，丟完那兩個打者好像有點喘，教練相信我們就是全力以赴上去丟。」

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呂彥青 胡金龍 陳傑憲

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