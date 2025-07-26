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中職／讓江坤宇滿頭問號的play 平野惠一質疑點在壘審曖昧不明的手勢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟總教練平野惠一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
中信兄弟總教練平野惠一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

中信兄弟隊今天打到延長10局以5：3力克統一獅隊，第5局出現引起討論的play，兄弟教頭平野惠一當時上場爭論，賽後他也還原自己介意的點，是因二壘審蔡豐澤並未明確做出出局手勢，讓江坤宇產生困惑。

這記play出現在5局下，獅隊前兩位打者潘傑楷、林子豪都敲安打上壘，眼看是獅隊率先突破的機會，陳重羽打向二壘方向，二壘手岳東華讓這球落地後傳二壘，接球的江坤宇先踩二壘封殺一壘跑者，再傳三壘觸殺，因江坤宇處理時頓了一拍、看似難以抉擇下一動，罕見出現「當機」狀況，因此引起球迷熱議。

平野惠一也一度帶著翻譯上場與裁判爭論，賽後他還原當時在意的點，「這個play在這禮拜對富邦悍將的比賽就有出現過，當時阿坤、東華很懊悔，今天又遇到一次，阿坤已有預想去行動，但裁判的動作比較看不清楚，阿坤看起來不知道發生什麼狀況。」平野指出，江坤宇接球瞬間就已經踩壘，一壘跑者就已經出局，「如果有很大手勢，選手就會很明確知道是出局。」

對於這球是否有三殺的可能性，平野表示，「那個play不期望三殺，雙殺已經很好了。」他進一步指出，這球如果先傳一壘再傳三壘，當然有三殺可能性，但傳三壘有暴傳風險就會因此掉分，但他也提到，「上次對富邦只拿到1個出局數，這次拿到2個，下次會以3個為目標。」

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江坤宇 平野惠一 富邦悍將

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