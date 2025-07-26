快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

U12世界盃／中華小將扣倒澳洲2連勝 27日遇強者日本

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0提前在5局擊敗澳洲隊，取得預賽二連勝。圖／中華棒協提供
2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0提前在5局擊敗澳洲隊，取得預賽二連勝。圖／中華棒協提供

2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0在5局提前擊敗澳洲隊、僅被敲出1安打，預賽取得2連勝，明天要對上同樣2連勝的強敵日本隊

中華隊展現快腿武器，今天首局就發動6次盜壘，也趁此攻下3分，開路先鋒胡誠恩先敲安，李權恩也獲得保送，接著雙盜壘成功，陳啟盛的高飛犧牲打敲回1分；後續古夢杰保送，再次啟動雙盜壘成功，換李秉容高飛犧牲打得分，謝承濬逆風扛出二壘安打再得1分。

2局上更是狂攻6分，二三壘有人時陳啟盛的滾地推進有1分打點，接著古夢杰觸身球、李秉容四壞形成滿壘，謝承濬選到保送擠回1分，結果林書延在滿壘時敲出中外野清壘安打，進帳3分打點自己也站上三壘，昨天先發投手鍾定栩此時代打，敲出安打追加1打點。

3局上中華隊又追加2分，也開始大幅走馬換將，先發的黃宇謙、中繼的陳宇申各投1局無失分後，五年級的侯東佑在3局下登板，雖被敲出安打但也製造雙殺、滾地出局，後面李昀潤、王威各投1局無失分，用車輪戰完封對手。

2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0提前在5局擊敗澳洲隊，取得預賽二連勝。圖／中華棒協提供
2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0提前在5局擊敗澳洲隊，取得預賽二連勝。圖／中華棒協提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊 日本隊

延伸閱讀

U12世界盃／橋本翔太朗6局完封古巴 日本2連勝明戰中華小將

林佳龍赴日考察 大陸駐日本大使館提出嚴正交涉

董璇首談澳洲救腥夫 為8歲女兒「不跟新婚夫住」網熱議

圖表看時事／川普新關稅！一圖看亞洲各國調整變化 日本15%可能是下限

相關新聞

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞餅總請球團加快腳步

中信兄弟隊今天公布兩名洋投陣容補強，去年在總冠軍賽遭到兄弟擊潰的統一獅隊，雖手握季後賽門票，洋將陣容也存在隱憂，總教練林...

中職／在台灣再會歐力士2恩師 張奕想起一事說謝謝也抱歉

離開歐力士隊兩年後，張奕在台灣再次相逢過去恩師中嶋聰、中垣征一郎，出乎他的意料之外，回想起過去在日職中嶋聰曾為他跟裁判槓...

中職／趙娟週熱舞上帝視角「胸器」疑走光 網：可以免費看？

中華職棒統一獅隊昨天在台北大巨蛋主場推出「星光女孩日」活動，韓籍啦啦隊女神趙娟週火力全開，火辣身材讓球迷們大飽眼福，她也回應疑似走光的問題。 昨天啦啦隊Maggie和趙娟週都帶來個人秀，其中趙娟

中職／今天才知道明天要先發 布雷克慶幸來得及取消牛棚日

統一獅隊洋投梅賽斯被南韓職棒挖角，原訂明天的先發換成布雷克，將是他休4天後再扛先發，布雷克說雖是首度碰到這麼臨時的先發任...

中職／為梅賽斯開心 平野惠一曝明星賽就曾聽他聊嚮往跳板其他職棒

統一獅隊一夕失去重要戰力洋投梅賽斯，在台灣的最後一戰成為中職明星賽，在明星隊總教練平野惠一麾下效力，平野今天也透露，明星...

中職／讓江坤宇滿頭問號的play 平野惠一質疑點在壘審曖昧不明的手勢

中信兄弟隊今天打到延長10局以5：3力克統一獅隊，第5局出現引起討論的play，兄弟教頭平野惠一當時上場爭論，賽後他也還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。