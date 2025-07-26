U12世界盃／中華小將扣倒澳洲2連勝 27日遇強者日本

2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0在5局提前擊敗澳洲隊、僅被敲出1安打，預賽取得2連勝，明天要對上同樣2連勝的強敵日本隊。

中華隊展現快腿武器，今天首局就發動6次盜壘，也趁此攻下3分，開路先鋒胡誠恩先敲安，李權恩也獲得保送，接著雙盜壘成功，陳啟盛的高飛犧牲打敲回1分；後續古夢杰保送，再次啟動雙盜壘成功，換李秉容高飛犧牲打得分，謝承濬逆風扛出二壘安打再得1分。

2局上更是狂攻6分，二三壘有人時陳啟盛的滾地推進有1分打點，接著古夢杰觸身球、李秉容四壞形成滿壘，謝承濬選到保送擠回1分，結果林書延在滿壘時敲出中外野清壘安打，進帳3分打點自己也站上三壘，昨天先發投手鍾定栩此時代打，敲出安打追加1打點。

3局上中華隊又追加2分，也開始大幅走馬換將，先發的黃宇謙、中繼的陳宇申各投1局無失分後，五年級的侯東佑在3局下登板，雖被敲出安打但也製造雙殺、滾地出局，後面李昀潤、王威各投1局無失分，用車輪戰完封對手。 2025年U12世界盃少棒賽第二天，中華隊以13：0提前在5局擊敗澳洲隊，取得預賽二連勝。圖／中華棒協提供

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