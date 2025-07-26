中職／悍將相隔114天突破5成勝率 戴培峰一棒建功

富邦悍將隊下半季有好的開始，今天靠著魔力藍6局失2分優質先發，加上最近7戰僅1安的戴培峰敲出突破平手的2分打點安打，以4：2擊敗味全龍隊取得3連勝，勝率也相隔114天再次超過5成。

悍將今年在上半季前3戰取得2勝1敗後，在4月4日開始遇到一波5連敗，勝率就未再重返5成，上半季戰績最終也以21勝39敗作收；然而下半季至今取得6勝5敗，勝率再次超過5成。

今天龍隊在1局下先啟動攻勢，2出局後林智勝、朱育賢安打，郭天信觸身球形成滿壘，劉俊緯二壘安打敲回2分；不過悍將也在4局上靠著申皓瑋的兩分砲瞬間追平。

魔力藍首局掉分後就沒有再出現危機，以102球投完6局，被敲6支安打失2分；龍隊洋投艾璞樂也是6局失2分的優質先發。

翻轉出現在7局上，艾璞樂退場後張育成敲出二壘安打、申皓瑋選到四壞，接著周佳樂代打陳真，並成功執行短打，將跑者推進上二三壘，戴培峰敲出適時安打，取得2分超前，悍將也靠鐵牛棚吳世豪、李吳永勤、富藍戈、張奕守住領先。 富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供 富邦悍將隊戴培峰敲出2分打點安打。圖／富邦悍將隊提供

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