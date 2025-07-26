中職／陳韻文突破僵局狂瀉4分 兄弟拆掉獅隊最強主題日招牌

林安可9局下的陽春砲，終究只是短暫幫助統一獅隊續命，陳韻文在10局上遭到中信兄弟隊火力爆擊，在突破僵局中被敲3安打、2保送丟掉4分，獅隊終場以3：5不敵兄弟，在過往無敵的「超人力霸王主題日」連吞2敗，確定在這波系列賽敗多勝少。

獅隊洋投飛力獅先發7.2局、102球，局數改寫中職生涯新高，被敲6安打、失1分，失分出現在第8局，他先取得兩出局後被張仁瑋敲安，再因自己的暴傳將他送上二壘，危機時刻遭江坤宇一棒掃出二壘打掉分。

鄭浩均先發5.1局被敲3安打、無失分，在前5局投完使用66球情況下續投，這是他本季首度在第6局投球，結果面對林泓弦、陳傑憲都出現保送，留下一二壘跑者退場，蔡齊哲接手解決蘇智傑、林安可，最終完成1.2局無失分，演出一場5上5下的中繼好投。

呂彥青8局下接手一出局、一三壘有人危機，陳傑憲的打席在1好球後，獅隊由總教練林岳平親自上場勸退近日手腕不適的陳傑憲，換上胡金龍代打，纏鬥10球遭到三振，呂彥青面對邱智呈也飆K，持續凍結獅隊在計分板上的「0」，但9局下遭林安可敲出陽春砲、本季第18轟，讓戰線以1：1進入延長。

陳韻文把關的10局上，突破僵局中的前置跑者高宇杰，靠宋晟睿、許基宏的安打回到本壘，王政順再於滿壘時的安打再送回2分打點，陳韻文最終未能完成該局投球就退場，後續多失1分記在他的帳上。

兄弟由陳冠穎把關5：1領先，被陳聖平敲安、保送林泓弦，釀成滿壘、無人出局，陳冠穎及時三振林佳緯、李丞齡，邱智呈選到保送先擠回1分，兄弟換上謝榮豪迎戰林安可，再因保送送分，最終解決潘傑楷終於收下比賽勝利。

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