U12世界盃／橋本翔太朗6局完封古巴 日本2連勝明戰中華小將

U12世界盃棒球賽日本隊今天與古巴交手，橋本翔太朗投打有表現，6局完封壓制，率日本以4比0拿下預賽2連勝，明天將與中華隊交手。

U12世界盃棒球賽昨天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，日本、中華隊、古巴、澳洲、德國、墨西哥同在A組；日本隊昨天首戰以17比0擊敗德國隊，今天與古巴隊交手。

日本隊由橋本翔太朗任先發投手，橋本翔太朗1局上1人出局後，接連被敲2支安打，但及時回穩，製造滾地球出局、沒有失分，2局上保送首名打者，2人出局後被敲出安打，關鍵時刻三振、瓦解對手攻勢。

從2局最後一個出局數算起，橋本翔太朗連續抓12個出局數，直到6局上2人出局後因為隊友守備失誤再讓古巴打者上壘，接著讓打者敲出滾地球出局、穩守不失分。

日本隊1局下外山泰基率先敲出三壘打，靠著滾地球送回第1分，2局下靠著單局2支安打再拿1分，3局下首名打者失誤上壘，橋本翔太朗安打推進，再靠著高飛犧牲打跑回分數，2人出局後茨木雄之介補上安打、送回球隊第4分。

橋本翔太朗今天投打有表現，先發投6局僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，打擊方面敲出1安，幫助球隊拿下預賽2連勝。

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