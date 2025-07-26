中職／伍鐸「中13日」登板有苦衷 葉總：天氣沒辦法
味全龍隊與富邦悍將隊明天系列戰最後一場，推出的外籍投手都是久違登板，悍將布坎南7月初受傷後明天復出，伍鐸則是遇到下雨影響，中「13日」再登板。
伍鐸上次出賽是7月13日對中信兄弟，當時是中繼，再往前一次先發是6月24日，原本排定今天先發，但因昨天賽事因雨延賽，伍鐸也配合往後順移一天登板。
加上先前的明星周，先發輪值難免出現長時間未登板情況，龍隊總教練葉君璋指出，大部分輪值是不會影響到，但難免有1、2位受到影響，對伍鐸來說影響多少會有，但遇到天氣因素比較沒辦法，他今年好像比較常遇到。
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