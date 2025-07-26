中職／中嶋聰看穿味全龍 葉總：我們捕手頻率相同

味全龍隊今年邀請中嶋聰、中垣征一郎兩位日籍教練客座，日前指點陳子豪修改打擊站位首戰就有成效，龍隊總教練葉君璋點出，兩位外籍教練的到來，更重要是幫助教練團看到沒看到的地方。

龍隊23日在大巨蛋對上樂天桃猿隊，賽前中嶋聰建議陳子豪可以從開放式改為封閉式站位，修正改善擊球點靠近身體的問題，結果當天陳子豪就敲出2安打。

葉君璋今天受訪時表示，陳子豪的問題其實很簡單，而封閉式站位剛好可以修正問題，「他知道了之後，效果不差，但還要再觀察。」

葉君璋舉例，在運動心理學書籍就看過的舉例，球員更改動作後，會有幾天的蜜月期，但重點是有沒有認知到問題，把修正好的地方留下來，「我自己也遇過，可能因為揮棒時機不對換動作，但當這個動作習慣了之後，又回到原本的機制，就看能不能保留著。」

中嶋聰、中垣征一郎兩位最大幫助，葉君璋指出，兩人能夠從外界的眼光，看到現在團隊忽視的狀況，中嶋聰又是很有經驗的教練，「他滿直接的，有些人會修飾，他會直接講。跟我也滿好溝通，可能我們都是捕手，頻率相同。」

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