中職／獅隊鎖定2人選加快補強 洋將頻被挖角也是種肯定

中職統一7-ELEVEn獅隊洋投梅賽斯被韓職簽走，領隊蘇泰安表示，感謝梅賽斯貢獻，原已鎖定2名洋投，事發突然會加快腳步，洋投一直被挖走，換個角度講也代表獅隊看人眼光不錯。

獅隊昨天賽後突然被告知洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）被韓職英雄隊買走，加上衛蘭德（Joe Wieland）退休心意堅決，現在陣中僅剩布雷克（Brock Dykxhoorn）、蒙德茲（Yohander Méndez）和飛力獅（Felix Pena）3名洋投。

梅賽斯今天跟著一軍到台北大巨蛋，賽前集合時有跟隊友說話，也有跟隊友擁抱。領隊蘇泰安表示，洋將季中被挖走的狀況經常會發生，代表梅賽斯表現好才會被看上，賽前有跟梅賽斯碰面表達謝意，獅隊上半季奪冠梅賽斯的貢獻很大，梅賽斯很不捨，獅隊也獻上祝福。

被問起近年洋將一直被挖走，蘇泰安表示，換個角度講也是肯定，代表獅隊看人眼光不錯。蘇泰安提到，本來就有鎖定2名洋投，在洋將大限之前有適合的人選都會考量，現在就是加快原本找人計畫的腳步，剛剛也有趕快跟球探部門開會，盡快把洋將找來台灣。

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