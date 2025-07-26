中職／獅隊鎖定2人選加快補強 洋將頻被挖角也是種肯定
中職統一7-ELEVEn獅隊洋投梅賽斯被韓職簽走，領隊蘇泰安表示，感謝梅賽斯貢獻，原已鎖定2名洋投，事發突然會加快腳步，洋投一直被挖走，換個角度講也代表獅隊看人眼光不錯。
獅隊昨天賽後突然被告知洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）被韓職英雄隊買走，加上衛蘭德（Joe Wieland）退休心意堅決，現在陣中僅剩布雷克（Brock Dykxhoorn）、蒙德茲（Yohander Méndez）和飛力獅（Felix Pena）3名洋投。
梅賽斯今天跟著一軍到台北大巨蛋，賽前集合時有跟隊友說話，也有跟隊友擁抱。領隊蘇泰安表示，洋將季中被挖走的狀況經常會發生，代表梅賽斯表現好才會被看上，賽前有跟梅賽斯碰面表達謝意，獅隊上半季奪冠梅賽斯的貢獻很大，梅賽斯很不捨，獅隊也獻上祝福。
被問起近年洋將一直被挖走，蘇泰安表示，換個角度講也是肯定，代表獅隊看人眼光不錯。蘇泰安提到，本來就有鎖定2名洋投，在洋將大限之前有適合的人選都會考量，現在就是加快原本找人計畫的腳步，剛剛也有趕快跟球探部門開會，盡快把洋將找來台灣。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言