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中職／獅隊一口氣少2洋投 葉總也吃驚：二軍那個不錯耶

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。聯合報系資料照
味全龍總教練葉君璋。聯合報系資料照

中華職棒今天洋將版圖出現大變化，中信兄弟隊找來柯威士、韋禮加兩位新洋投，原本洋投陣容最穩定的統一獅隊則是一口氣少了梅賽斯、衛蘭德，味全龍隊總教練葉君璋聽到也訝異，透露衛蘭德也曾經是龍隊關注對象之一。

兄弟因德保拉、勝騎士皆有傷在身，找來兩個新戰力，而獅隊則是昨天得知梅賽斯遭韓職買斷合約，原本在二軍待命的衛蘭德則是宣布退休。

龍隊賽前還在訓練階段，葉君璋受訪才知有這些版圖挪動，聽到梅賽斯離開一度說「他們二軍還有在準備的啊，那個實力不錯耶」，不料媒體趕緊補充衛蘭德也要退休，讓葉君璋頗感意外。

葉總指出，年初帶選手前往美國訓練時，就曾經看過衛蘭德，當時也有關注他的數據、影片，只不過當下球隊洋將大致定案，加上當時衛蘭德有一段時間沒比賽，因此沒有下文。

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葉君璋 勝騎士 統一獅

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