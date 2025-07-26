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中職／在台灣再會歐力士2恩師 張奕想起一事說謝謝也抱歉
離開歐力士隊兩年後，張奕在台灣再次相逢過去恩師中嶋聰、中垣征一郎，出乎他的意料之外，回想起過去在日職中嶋聰曾為他跟裁判槓上，張奕說：「很感謝，也很抱歉，他好像有因為這樣被警告。」
那是在2020年11月5日對上樂天隊之戰，張奕登板時因為先把手放在腰際，再將手放到胸前進行「固定式投球」動作，被裁判判定投手犯規，時任代理監督的中嶋聰為此大表不滿，賽後指出裁判回應是「第一次看到這動作」，然而張奕已經出賽很多次，沒有道理現在才判投手犯規，怒批「完全搞不懂啊」。
中嶋聰、中垣征一郎今年受到味全龍隊邀請擔任客座教練，多次在台日間往返，前幾次來台時，張奕剛好沒遇到，直到今天在天母棒球場終於有機會敘舊。
張奕表示：「他問我是不是還在先發？我說現在是中繼，他也告訴我加油。」離開日本後再次相遇，張奕認為這是緣分，「原本以為不會再遇到隊友、教練，結果之前遇到台鋼的吉田一將，現在又遇到這兩位。」
張奕在歐力士活躍的時期，正好是中嶋聰擔任一軍監督，張奕表示，中嶋聰帶隊方式偏美式，「選手要知道自己做什麼，上來一軍就是要用你。像我們現在（林）澤彬、阿谷（林岳谷）也是，這樣才有競爭，他的帶隊模式就是這樣。」
而當時中垣征一郎是擔任一、二軍的統籌教練，跟張奕有較多互動，「他還有負責體能、投球，從他身上學習到很多，在兩個人身上都是，算是我的恩師，還有育成時期幫助我轉投手的弓岡敬二郎、酒井勉兩位教練，都讓我成為現在的我。」
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