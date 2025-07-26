中職／兄弟簽2新洋投提升隊內競爭 平野：實際投才知狀況

中職中信兄弟隊今天宣布簽下2名新洋投柯威士（William Cuevas）和韋禮加（Jesus Vargas），總教練平野惠一表示，有看過兩人的影片，但沒有實際投都不知道狀況，新洋投的加入可強化戰力，也可提升隊內競爭。

兄弟今天宣布簽下2名新洋投，分別是具有美職大聯盟和韓職資歷的34歲柯威士、美職生涯最高層級上到小聯盟3A的26歲韋禮加；至於另外2名陣中洋投德保拉（Jose DePaula）、勝騎士（Mario Sanchez）目前繼續留在二軍接受治療。

兄弟總教練平野惠一賽前受訪表示，2名新洋投都有先看過影片，但沒有實際看過投球都不知道怎麼樣，至於兩人預計何時抵台，都還在球團處理階段。

無論是新洋投抵台時間、德保拉近況等，平野惠一的回答都是「球團處理決定」，也提到球團若有詢問、他會給一些意見，但他的任務就是在被賦予的條件下作戰。

被問起是否知道統一7-ELEVEn獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）臨時被韓職簽走的消息，平野惠一表示，在明星賽時跟梅賽斯聊天，當時梅賽斯提到想回日職，或者有機會挑戰其他國家職棒，現在願望成真也替他開心，不管未來在哪個國家的職棒，都祝福有好的發展。

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