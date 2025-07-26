中職／今天才知道明天要先發 布雷克慶幸來得及取消牛棚日

統一獅隊洋投梅賽斯被南韓職棒挖角，原訂明天的先發換成布雷克，將是他休4天後再扛先發，布雷克說雖是首度碰到這麼臨時的先發任務，但休4天對自己並不陌生，而且今天收到消息的時間夠早，還未進行牛棚日的練投，調整上不成問題。

布雷克前一場先發為22日面對台鋼雄鷹隊，只撐5局被敲10安打、失6分，本周任務本該已經落幕，但因梅賽斯的無預警離隊，只休4天再扛一場先發。

布雷克也證實，是今天才知道明天要先發，先前並沒有和梅賽斯聊到他可能離隊的消息，「我想這件事對大家來說都很突然。」雖是意料之外的先發任務，但布雷克表示，今天原定要進行先發之間的牛棚日調整，但收到消息的時間夠好，還來得及修正課表，「我覺得還行，身體狀況也不錯，我已經準備好了。」

洋投來來去去，布雷克認為這是棒球商業的一部分，球季中後段偶爾會碰到這樣的狀況，也為梅賽斯獲得這樣的機會感到開心。

至於決定引退的衛蘭德，布雷克與他從韓職時期就認識、交情頗深，「和他聊過，人生花了很長一段時間在打棒球，要決定引退並不容易，知道他是為了家人才做出這樣的決定。」

商品推薦