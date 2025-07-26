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中職／趙娟週熱舞上帝視角「胸器」疑走光 網：可以免費看？

聯合新聞網／ 綜合報導
趙娟週。截圖自影片
趙娟週。截圖自影片

中華職棒統一獅隊昨天在台北大巨蛋主場推出「星光女孩日」活動，韓籍啦啦隊女神趙娟週火力全開，火辣身材讓球迷們大飽眼福，她也回應疑似走光的問題。

昨天啦啦隊Maggie和趙娟週都帶來個人秀，其中趙娟週穿著豹紋小可愛，大跳韓國女團aespa的「Dirty Work」，整段表演帥氣與性感兼具，結束後上帝視角聚焦在她的胸部，畫面賞心悅目。

畫面一出，引發網友們熱烈討論，「這是可以免費看的嗎」、「好晃啊我到現在還在暈」、「差點走光」、「是不是有走光？」

據「三立新聞網」報導，有些球迷擔心表演服裝，趙娟週說：「衣服因為跳舞時不小心移動，那不是故意的，我有做好防護措施，請大家不用擔心。」

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